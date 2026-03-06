Canciller confirma visita del rey Felipe VI a Bolivia el 12 de marzo

El rey de España, Felipe VI, visitará Bolivia el próximo 12 de marzo para reunirse con el presidente Rodrigo Paz, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

“El 12 tendremos la visita del rey de España, que va a ser también algo trascendental. Es una visita entre amigos, es una visita de personas que han compartido una trayectoria universitaria que los une con un vínculo personal”, indicó Aramayo en contacto con Bolivia TV.

Visita no oficial

El canciller explicó que no se trata de una visita de Estado, sino de un encuentro dentro de una agenda personal.

Añadió que más adelante se preparará una visita oficial del presidente Paz a Europa, que incluiría países como España, Alemania, Bélgica y Francia, además de reuniones en Bruselas.

“Empezamos a llevar Bolivia al mundo bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz”, afirmó la autoridad.

Encuentro previo en Chile

Según reportó la agencia ABI, tanto Felipe VI como Rodrigo Paz también están invitados al acto de posesión del presidente chileno, José Antonio Kast, previsto para el miércoles 11 de marzo.

