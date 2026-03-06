En medio del dolor y clamor de justicia: dan el último adiós al librecambista Marcial Franco

Familiares, amigos y vecinos despidieron este viernes al librecambista Marcial Franco Salazar, de 72 años, quien fue asesinado durante un atraco en la zona sur de Santa Cruz. En medio del velorio y los preparativos para su sepelio, los allegados de la víctima exigieron justicia y el esclarecimiento del crimen.

La víctima perdió la vida luego de ser interceptado por delincuentes cuando descendía de un micro de transporte público. De acuerdo con las primeras investigaciones, los antisociales le arrebataron el dinero que llevaba consigo antes de darse a la fuga.

A las 14:00 se realizó una misa de cuerpo presente y, posteriormente, sus restos mortales fueron trasladados al cementerio, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

Avanza la investigación

La fiscal asignada al caso, Rose Mary Barrientos, informó que desde el primer momento el Ministerio Público y la Policía activaron diversos actos investigativos para identificar y capturar a los responsables.

Entre las diligencias realizadas se encuentran la toma de declaraciones a familiares de la víctima y a testigos que se encontraban en el lugar del hecho.

“Desde el día número uno se está realizando todos los actos investigativos pertinentes. Se han recibido las declaraciones del entorno familiar y de los testigos que pudieran haber estado en el lugar”, explicó la fiscal.

Asimismo, se realiza el análisis y desdoblamiento de cámaras de seguridad del sector y de zonas cercanas para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Buscan al menos a dos implicados

Según las primeras imágenes analizadas, las autoridades identificaron la participación de al menos dos personas en el atraco, aunque no descartan que otras hayan colaborado durante la fuga.

“Se advierte la participación de dos personas en las cámaras de seguridad, pero no se descarta la participación de terceras personas que hubieran colaborado en la fuga”, indicó Barrientos.

La principal hipótesis apunta al robo del dinero que portaba la víctima, aunque la investigación continúa abierta.

Sospechan seguimiento previo

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que las cámaras de seguridad sugieren que los delincuentes conocían la rutina y el horario de llegada del librecambista.

El ataque ocurrió con extrema violencia. Franco recibió un disparo de arma de fuego a la altura del pecho, con orificio de entrada y salida, lo que provocó su muerte.

Tras cometer el crimen, los delincuentes huyeron con un botín aproximado de 20.000 dólares. Según la investigación, recorrieron cerca de 300 metros antes de abordar dos motocicletas que los esperaban para escapar con rumbo desconocido.

Motocicleta hallada no estaría vinculada

En medio de las investigaciones, vecinos reportaron la aparición de una motocicleta abandonada en la zona, lo que movilizó a efectivos de Diprove. Sin embargo, el propietario del vehículo de dos ruedas se presentó en el lugar y descartó cualquier vínculo con el crimen.

Mientras tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con el análisis de cámaras y la recolección de testimonios para dar con los autores del asesinato.

Entre lágrimas y pedidos de justicia, la familia de Marcial Franco despidió a quien durante años trabajó como librecambista, mientras esperan que las autoridades logren identificar y capturar a los responsables del violento hecho.

Mira la programación en Red Uno Play