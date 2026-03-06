Desde la refinería de Palmasola comenzó la salida de camiones cisterna con combustible rumbo a estaciones de servicio de la ciudad y las provincias, con el objetivo de normalizar el abastecimiento de gasolina en el departamento de Santa Cruz.

Conductores de los camiones señalaron que el despacho ya se encuentra en marcha, aunque el proceso de carguío se realiza con cierta lentitud. Según explicaron, actualmente solo una bomba está habilitada para cargar a todos los vehículos que se encuentran dentro del complejo.

“Está mejorando ya”, comentó uno de los choferes, quien explicó que ingresó a la refinería durante la madrugada para cargar combustible. “Yo entré esta mañana, a las cinco o seis, y recién ahora están saliendo”, agregó.

De acuerdo con los transportistas, en condiciones normales las cisternas suelen salir cada 20 o 30 minutos una vez completada la carga. Sin embargo, este viernes el proceso estaría demorando más debido a la alta cantidad de camiones que esperan abastecerse.

Cada cisterna parte con aproximadamente 30.000 litros de gasolina, destinados tanto a estaciones de servicio de la capital cruceña como a surtidores en provincias.

Las cargas incluyen el aditivo anunciado previamente por el Gobierno para la distribución del combustible.

Pese a las demoras reportadas por los conductores, las cisternas continúan saliendo de la refinería con la expectativa de que en las próximas horas el suministro en los surtidores comience a regularizarse.

Mira la programación en Red Uno Play