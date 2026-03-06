Engañó a menor con la promesa de un concierto y la llevó a Argentina: acusado fue enviado a Palmasola

El Ministerio Público informó que un hombre de 30 años, identificado como Miguel A.B.Ch., deberá cumplir detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola, tras ser imputado por los presuntos delitos de trata de personas y estupro cometidos contra una adolescente de 17 años.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, señaló que durante la audiencia cautelar la Fiscalía presentó indicios suficientes que sustentan la probabilidad de autoría, lo que permitió que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 20º de la capital determine la medida cautelar.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores. FOTO: Fiscalía.

Según la investigación, el imputado, quien además sería funcionario policial, habría captado a la menor en marzo de 2025, ganándose su confianza y convenciéndola de viajar al exterior bajo el pretexto de asistir a un concierto. Posteriormente, la habría trasladado de manera ilegal hacia Argentina, sin la autorización de sus padres ni la documentación correspondiente.

El fiscal asignado al caso, Daniel Lobos Chavarría, explicó que la denuncia fue presentada por la madre de la adolescente luego de reportar su desaparición. A partir de la investigación se estableció que el sindicado habría persuadido a la víctima para abandonar el país.

Durante un control migratorio realizado por autoridades argentinas, el sujeto intentó hacer pasar a la adolescente como su sobrina. Sin embargo, durante la requisa se encontraron objetos policiales y conversaciones en su dispositivo móvil que evidenciarían el traslado de la menor y el envío de imágenes de la víctima a un tercero.

