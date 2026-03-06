Cámaras confirman que el padre no estaba en casa durante la tragedia en Sacaba

Las cámaras de seguridad de viviendas cercanas al domicilio donde fueron hallados sin vida una madre de 31 años y sus cinco hijos en el municipio de Sacaba muestran que el padre de los menores no se encontraba en la vivienda al momento de la tragedia, según informaron las autoridades que investigan el caso.

El fiscal Edson Orellana explicó que las grabaciones ya fueron extraídas y actualmente son analizadas por los investigadores, ya que serán clave para reconstruir lo ocurrido en el inmueble.

“Se ha realizado la inspección y el desprecintado del inmueble. Ya contamos con cámaras de seguridad del lugar y de vecinos, las cuales fueron extraídas para continuar con la investigación”, señaló.

Este viernes, la Policía y el Ministerio Público realizaron el desprecintado de la vivienda donde se registró el hecho que conmocionó a Cochabamba.

Orellana indicó que el procedimiento se efectuó principalmente para entregar nuevamente el inmueble a los familiares, debido a que durante el procesamiento inicial del lugar del hecho ya se recolectaron todos los elementos necesarios para la investigación.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar qué factores llevaron a la madre a tomar la decisión que derivó en la muerte de sus cinco hijos y posteriormente en su propio fallecimiento.

El caso sigue en investigación para esclarecer plenamente las circunstancias de esta tragedia que causó profunda consternación en la población.

Antecedentes

El caso es investigado por el Ministerio Público bajo la tipificación de infanticidio seguido de homicidio–suicidio.

La autopsia determinó que la madre falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento, mientras los cinco niños perdieron la vida por envenenamiento.

De manera preliminar, el Ministerio Público señaló que una de las hipótesis apunta a posibles dificultades económicas, aunque las investigaciones continúan para establecer con precisión las causas de esta tragedia.

