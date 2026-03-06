Tras reunión en Cochabamba, Gobierno firma acuerdo con el transporte para mejorar calidad de gasolina y atender resarcimientos

En una jornada de diálogo que se extendió durante toda la mañana de este viernes, el Gobierno nacional y el sector del transporte libre de Cochabamba sellaron un acta de entendimiento para dar solución a las denuncias sobre la calidad del combustible y los daños ocasionados en los motores de los vehículos.

Mejora de la calidad con soporte internacional

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo, anunciado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, es la incorporación de nuevos componentes a la gasolina. Estos aditivos no solo buscan elevar el octanaje y rendimiento del carburante, sino también contribuir a la limpieza interna de los motores.

Para garantizar la efectividad de este proceso, el Gobierno informó que una empresa internacional brindará el soporte técnico necesario para optimizar la mezcla y distribución del combustible que llega a las estaciones de servicio.

Plazos para el resarcimiento de daños

Ante las quejas del sector sobre averías mecánicas presuntamente vinculadas al combustible, el acuerdo establece una hoja de ruta clara para las compensaciones:

Recepción de denuncias: El Gobierno se comprometió a recibir todos los reportes de daños en motorizados hasta abril de esta gestión .

Inicio del proceso: El mecanismo de resarcimiento para los afectados ya entró en vigencia el pasado 4 de marzo .

Participación institucional: El proceso contará con la fiscalización de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Precios congelados y apuesta por el GNV

Pese a las especulaciones, el ministro Medinaceli fue enfático al asegurar la estabilidad económica para el sector: “Confirmo que el precio de los combustibles no se modificará, tanto de la gasolina como el diésel”, aseveró la autoridad.

Finalmente, el acta también incluye compromisos para fortalecer el uso de energías alternativas. Se acordó atender los requerimientos de kits de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) y la adquisición de nuevos cilindros, facilitando así la transición de los transportistas hacia un combustible más económico y menos propenso a generar conflictos por calidad.

