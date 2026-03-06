Conozca la lista completa de los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo

A partir de este mes, una nueva actualización técnica de Meta dejará fuera de servicio a diversos modelos de teléfonos móviles. Estos dispositivos ya no cumplen con los estándares mínimos de procesamiento y seguridad requeridos por la aplicación de mensajería.

La medida responde a una depuración periódica que busca optimizar el rendimiento y la privacidad de la plataforma. WhatsApp enfoca sus esfuerzos en sistemas operativos modernos para garantizar que las nuevas funciones operen sin fallas críticas.

Para continuar utilizando el servicio en Android, los usuarios deben contar con la versión 5.0 o posterior. En el ecosistema de Apple, el requisito mínimo se ha elevado a la versión de software iOS 15.1.

La siguiente es la lista de los modelos que perderán el acceso total a sus chats y herramientas multimedia:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime.

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime. LG: Optimus L5, Optimus L7, LG G2.

Optimus L5, Optimus L7, LG G2. Sony: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3.

Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3. Apple: iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1.ª gen) y anteriores.

¿A qué se debe esta medida?

Esta incompatibilidad se debe principalmente a que los fabricantes han dejado de enviar parches de seguridad a estos terminales. Al quedar obsoletos, los equipos se vuelven vulnerables ante posibles ataques cibernéticos y malware.

La aplicación enviará notificaciones preventivas a los usuarios afectados antes de que el cese de soporte sea definitivo. Es fundamental revisar el apartado de "Información del dispositivo" en los ajustes para verificar la versión del sistema operativo.

¿Qué debo hacer si mi equipo está en la lista?

Si su equipo figura en el listado, la recomendación principal es realizar una copia de seguridad en la nube de inmediato. De este modo, podrá migrar su historial de conversaciones íntegramente al adquirir un dispositivo de generación reciente.

En caso de que no sea posible actualizar el software del teléfono actual, la transición a un equipo nuevo es inevitable. Mantener la información respaldada es la única garantía para no perder años de interacciones digitales este mes.

