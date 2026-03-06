TEMAS DE HOY:
ANH Norte Integrado El Alto

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Conozca la lista completa de los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo

Esto son los pasos a seguir si su smartphone aparece en el listado de equipos incompatibles con el nuevo sistema.

Ximena Rodriguez

06/03/2026 17:55

Foto: EFE.

Escuchar esta nota

A partir de este mes, una nueva actualización técnica de Meta dejará fuera de servicio a diversos modelos de teléfonos móviles. Estos dispositivos ya no cumplen con los estándares mínimos de procesamiento y seguridad requeridos por la aplicación de mensajería.

La medida responde a una depuración periódica que busca optimizar el rendimiento y la privacidad de la plataforma. WhatsApp enfoca sus esfuerzos en sistemas operativos modernos para garantizar que las nuevas funciones operen sin fallas críticas.

Para continuar utilizando el servicio en Android, los usuarios deben contar con la versión 5.0 o posterior. En el ecosistema de Apple, el requisito mínimo se ha elevado a la versión de software iOS 15.1.

La siguiente es la lista de los modelos que perderán el acceso total a sus chats y herramientas multimedia:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime.
  • LG: Optimus L5, Optimus L7, LG G2.
  • Sony: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3.
  • Apple: iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1.ª gen) y anteriores.

 

¿A qué se debe esta medida?

Esta incompatibilidad se debe principalmente a que los fabricantes han dejado de enviar parches de seguridad a estos terminales. Al quedar obsoletos, los equipos se vuelven vulnerables ante posibles ataques cibernéticos y malware.

La aplicación enviará notificaciones preventivas a los usuarios afectados antes de que el cese de soporte sea definitivo. Es fundamental revisar el apartado de "Información del dispositivo" en los ajustes para verificar la versión del sistema operativo.

 

¿Qué debo hacer si mi equipo está en la lista?

Si su equipo figura en el listado, la recomendación principal es realizar una copia de seguridad en la nube de inmediato. De este modo, podrá migrar su historial de conversaciones íntegramente al adquirir un dispositivo de generación reciente.

En caso de que no sea posible actualizar el software del teléfono actual, la transición a un equipo nuevo es inevitable. Mantener la información respaldada es la única garantía para no perder años de interacciones digitales este mes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD