¡Se acaba el tiempo! Estos son los requisitos para cobrar el Bono PEPE hasta el 30 de abril

El cobro del Bono PEPE requiere que los beneficiarios cumplan con una serie de condiciones documentales antes de acudir a las cajas. El principal requisito es la presentación de la Cédula de Identidad vigente del padre, madre o tutor registrado.

Además del documento original, es obligatorio entregar una fotocopia legible de la identificación al momento de la transacción y se debe recordar que posterior a las próximas elecciones subnacionales del 22 de marzo, se debe presentar también el carnet de sufragio. Estos documentos son indispensables para validar la identidad de quien realiza el retiro en cualquier entidad financiera del país.

Un aspecto crucial para la organización de los pagos es que la asistencia a los bancos debe realizarse según la fecha de nacimiento del titular. Este sistema de turnos busca optimizar la atención y evitar filas innecesarias en los puntos de cobro autorizados.

Es importante recordar que este beneficio de Bs. 150 está destinado únicamente a quienes fueron beneficiarios del Bono Juancito Pinto en la gestión 2025. El sistema verificará automáticamente el historial del estudiante para autorizar el desembolso por familia.

Las autoridades recomiendan revisar la vigencia de los documentos de identidad con antelación para evitar rechazos en ventanilla. Si el carnet se encuentra vencido, el beneficiario deberá renovarlo antes de la fecha límite del 30 de abril.

Finalmente, se recuerda que el trámite es personal y debe ser efectuado exclusivamente por el progenitor o tutor legal habilitado. El cumplimiento estricto de estos requisitos garantiza que el apoyo económico llegue de forma segura a las familias bolivianas.

