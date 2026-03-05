Declaran en rebeldía a Achacollo y ordenan su aprehensión

El Juzgado 12 de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer declaró en rebeldía a la exministra Nemesia Achacollo Tola, luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares programada para las 10:00 de la mañana, dentro del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La fiscal Rocío Feraudi informó que, ante la inconcurrencia injustificada de la exautoridad, la autoridad judicial emitió una resolución que ordena su aprehensión.

“Ante la inconcurrencia injustificada de la señora Nemesia Achacollo, la autoridad jurisdiccional ha determinado emitir la resolución que la declara en rebeldía y se expide el correspondiente mandamiento de aprehensión”, señaló la fiscal.

Sello Rojo

El juzgado dispuso su arraigo, medida que será ejecutada por las instancias correspondientes para impedir que la exministra abandone el país.

Según explicó Feraudi, una vez que se ejecute el mandamiento de aprehensión, el Ministerio Público gestionará la activación de un sello rojo ante Interpol, con el objetivo de ubicar y capturar a Achacollo en caso de que se encuentre fuera del territorio nacional.

“Se va a solicitar conforme a procedimiento el sello rojo de Interpol una vez que se obtenga el mandamiento de aprehensión emitido por la autoridad judicial”, indicó.

La fiscal también señaló que se desconoce el paradero actual de la exministra, motivo por el cual se activarán los mecanismos legales para su localización.

En la audiencia, la defensa de Achacollo se hizo presente; sin embargo, no logró justificar la ausencia de su defendida, por lo que la autoridad judicial determinó proceder con la declaratoria de rebeldía y las medidas correspondientes.

Por el mismo caso, también se encuentra detenido el expresidente Luis Arce por supuesto desvío de recursos del exfondo indígena cuando fungía como ministro de Economía en la gestión de Evo Morales.

