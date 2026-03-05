Hallan sin vida a un hombre en el río Choqueyapu de La Paz

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en el río Choqueyapu, en la zona sur de La Paz. El hallazgo se produjo alrededor de las 7:30, cuando personal técnico realizaba trabajos de verificación de tuberías en el sector. Según relató uno de los trabajadores, durante la inspección se percataron de la presencia del cuerpo en el cauce del río.

“Aproximadamente a las 7:30 vino personal a verificar tuberías en el sector. Al hacer la verificación se ha encontrado a una persona en el río. Inmediatamente se ha dado parte a las autoridades, se ha llamado al 110 y posteriormente ellos están haciéndose cargo del caso”, explicó.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Operativa de Bomberos, el Grupo Bersa, personal de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y guardias municipales, quienes realizaron el rescate del cuerpo.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre fue hallado sin prendas de vestir en una zona de difícil acceso, lo que habría impedido que fuera visto con anterioridad.

“Es un lugar inaccesible. No nos hubiéramos dado cuenta si no se hacía la verificación del sector. Es lamentable encontrar a una persona en ese estado”, añadió un guardia municipal.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia médico-legal para determinar las causas del fallecimiento. Las autoridades también trabajan en la identificación de la víctima y en la localización de sus familiares.

Mira la programación en Red Uno Play