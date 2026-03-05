Especialista analiza posibles factores detrás de la tragedia familiar en Sacaba

Después del hallazgo sin vida de una madre y sus cinco hijos en el municipio de Sacaba, un especialista en psicología forense busca comprender lo ocurrido y asegura que es necesario realizar una autopsia psicológica que permita reconstruir el estado emocional y las condiciones de vida de la mujer antes de la tragedia.

El psicólogo forense Juan José Jáuregui explicó que la psicología forense es un área que colabora con la justicia para analizar las conductas humanas en hechos extremos como este.

El especialista indicó que la reacción social frente al caso ha sido dividida: mientras algunas personas expresan dolor y compasión, otras cuestionan o condenan a la madre sin conocer las circunstancias que pudieron influir en su decisión.

“Para entender lo que pasó tendríamos que entrar en la mente de la madre, y para eso existe una técnica con procedimiento llamada autopsia psicológica”, explicó.

Este método consiste en reconstruir el perfil psicológico de una persona fallecida mediante entrevistas a familiares, vecinos, amigos y personas cercanas. Jáuregui señaló que el proceso es complejo y puede requerir entre 20 y 30 entrevistas para comprender cómo pensaba la persona, cómo manejaba sus emociones y cómo era su comportamiento social.

Entre las hipótesis preliminares, el especialista menciona la posibilidad de una psicosis aguda combinada con depresión, aunque aclaró que solo una investigación profunda puede confirmarlo. También recordó que la mujer había dado a luz hace apenas tres meses, un periodo en el que algunas madres pueden enfrentar trastornos emocionales severos.

Asimismo, el análisis deberá considerar factores como la historia personal de la mujer, su entorno familiar, la comunicación dentro de la pareja y las condiciones sociales y económicas en las que vivía.

Jáuregui también advirtió que en familias con precariedad económica suele existir menor acceso a atención psicológica o médica, lo que dificulta detectar a tiempo señales de alerta como aislamiento, cambios emocionales o dificultades para comunicarse.

El especialista remarcó que este caso debe servir como una llamada de atención para fortalecer las políticas de prevención y la atención en salud mental. Señaló que en Bolivia aún se necesita mayor capacitación y recursos para identificar y tratar a tiempo situaciones de riesgo.

También recordó que los niños fueron víctimas de un delito y que el impacto del hecho alcanza a muchas personas cercanas, como el padre, familiares, vecinos y compañeros de escuela, quienes se convierten en sobrevivientes del acto suicida.

“Una persona que se suicida sufre profundamente, pero ese dolor no termina ahí, sino que se traslada a quienes quedan”, afirmó.

En este contexto, el especialista señaló que el padre de los menores debe recibir acompañamiento psicológico y apoyo comunitario, ya que atraviesa un fuerte estado de shock tras haber encontrado a su esposa y a sus hijos sin vida.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia que conmocionó a la población de Sacaba y de todo el departamento de Cochabamba.

