Tras cometer el crimen escapó: aprehenden a sujeto acusado de biocidio; animalistas piden cárcel

Un caso de biocidio ocurrido en el barrio Jerusalén generó consternación e indignación entre vecinos y activistas defensores de los animales. Un joven de 27 años fue aprehendido acusado de haber provocado la muerte de un perro de cinco años llamado “Flaco”, mascota que pertenecía a su tío.

De acuerdo con la información proporcionada por la presidenta de la Fuerza Animalista de Bolivia, Dra. Iveth Flores, el hecho ocurrió aproximadamente diez días antes de Carnaval. La representante señaló que el acusado fue capturado tras varios días de presión y que ya prestó su declaración informativa, aunque se abstuvo de brindar detalles ante las autoridades.

“El imputado está aprehendido. Se abstuvo de declarar y eso complica su situación jurídica. Estamos pidiendo la detención preventiva o, en su defecto, una condena inmediata de cinco años, porque el hecho está consumado y contamos con la necropsia correspondiente”, afirmó Flores.

Según la denuncia, el animal habría sido atacado con objetos contundentes. Las circunstancias del hecho han causado rechazo en organizaciones defensoras de animales, que califican el caso como especialmente grave y piden que se aplique todo el peso de la ley.

Además, se informó que tras el hecho el sospechoso abandonó el barrio y posteriormente regresó. La dirigente animalista aseguró que la familia del propietario del perro habría recibido amenazas, lo que provocó que se trasladaran temporalmente a otro lugar por temor.

La audiencia cautelar se prevé para las próximas horas, donde la autoridad jurisdiccional definirá la situación legal del acusado.

