Madre denuncia a su hija de 15 años tras hallarla con marihuana en su casa en Oruro

Una madre denunció a su propia hija de 15 años ante la Policía tras encontrar marihuana en su poder dentro de su domicilio en la ciudad de Oruro. El hecho derivó en la aprehensión de la adolescente y en una investigación para determinar si la sustancia era para consumo personal o para su distribución.

Según informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, la madre acudió a una Estación Policial Integral (EPI) luego de sospechar que su hija estaría consumiendo sustancias controladas.

“Una madre que habría podido verificar que su hija presuntamente consumía droga ha hecho la denuncia a una EPI. El personal policial se aproxima hasta el lugar y, con la presencia de la FELCN, se verifica que la menor tenía 13 gramos de marihuana en su poder”, explicó la autoridad.

Aprehensión y medidas judiciales

Tras el hallazgo de la sustancia, la adolescente fue aprehendida y puesta a disposición de la autoridad judicial, donde se llevó a cabo una audiencia cautelar.

Debido a su edad y a que aún no se ha establecido si la sustancia era para consumo personal o posible distribución, el juez determinó medidas sustitutivas, por lo que la menor permanecerá en su domicilio bajo la supervisión de sus padres.

“El juez ha determinado, por la edad y la duda por el gramaje incautado, si la misma sería consumidora o distribuidora, por lo cual se le otorgó medidas sustitutivas”, añadió Morales.

Investigación en curso

Las autoridades no descartan que el caso pueda ampliarse, ya que la investigación busca identificar a la persona que habría facilitado la droga a la adolescente.

En ese marco, se prevé que continúen las indagaciones para establecer el origen de la sustancia y si existen otras personas involucradas en el suministro de droga a menores de edad.

Mira la programación en Red Uno Play