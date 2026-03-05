Influenza en Monteagudo: la mitad de los casos son niños en edad escolar

El Sedes de Chuquisaca activó una alerta epidemiológica en el municipio de Monteagudo tras confirmarse 13 casos de influenza, de un total de 26 registrados en el departamento. Además exhortó a suspender clases para evitar la propagación de la enfermedad.
05/03/2026 10:43
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca emitió una alerta epidemiológica en el municipio de Monteagudo tras el incremento de casos de influenza. Además, recomendó la suspensión temporal de actividades escolares para evitar la propagación del virus.
“Hasta el momento tenemos 13 casos en Monteagudo; con este registro tendríamos 26 casos a nivel departamental, de los cuales 10 están en Sucre y tres en Muyupampa”, explicó.
“Estamos sacando una alerta epidemiológica para el municipio de Monteagudo y aprobando un plan de contingencia para reforzar el trabajo que se está realizando”, señaló Siñani.
El Sedes también informó que se envió medicamentos antivirales al municipio para atender a los pacientes y que los laboratorios están priorizando el diagnóstico de los casos sospechosos.
Asimismo, se emitirá una circular recomendando la suspensión de clases por al menos cinco días en Monteagudo, debido a que varios de los casos confirmados corresponden a menores en edad escolar.
“De los 13 casos registrados en Monteagudo, el 50% corresponde a niños en edad escolar. Queremos evitar que contagien a sus compañeros y que luego lleven la enfermedad a sus hogares”, indicó Siñani.
Paralelamente, el Sedes también realiza seguimiento epidemiológico en el municipio de Muyupampa, donde se confirmaron tres casos autóctonos. El objetivo, según las autoridades, es cortar la cadena de transmisión y evitar que la enfermedad se propague a otras regiones del departamento.
