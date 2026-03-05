“Es muy difícil saber que ya no está”: Dolor y pedido de justicia en el velorio de Juana

En un domicilio particular de la Radial 27, familiares y amigos velan los restos mortales de Juana Parada, de 66 años, quien perdió la vida el pasado martes tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona de La Pampa de la Isla, en la avenida Los Chacos.

El hecho se registró cuando una vagoneta blanca tipo taxi impactó por la parte trasera contra una grúa que, según los primeros reportes, se encontraba retrocediendo en una vía de alto tráfico. El accidente quedó grabado en cámaras de vigilancia, cuyas imágenes muestran la magnitud del choque.

Juana se dirigía a su domicilio luego de visitar a su madre. Así lo relató su hijo, José Mendoza, quien explicó que su progenitora “venía de visita de mi abuela y en el trayecto de venida para acá fue el accidente”.

Tras el impacto, vecinos de la zona acudieron a prestar auxilio mientras llegaban paramédicos y ambulancias. La mujer fue trasladada de emergencia a una clínica; sin embargo, los médicos informaron a la familia que su estado era crítico.

“El informe médico nos dijo que prácticamente llegó con un 10% de vida. Le dieron los primeros auxilios, pero no pudieron hacer nada”, contó José, visiblemente afectado.

Los familiares aseguran que hasta el momento no cuentan con información clara por parte de las autoridades. Señalan que el propietario del taxi se comunicó con ellos, pero no han tenido contacto alguno con representantes de la grúa involucrada.

“Lo único que pedimos es justicia. Que se esclarezca el caso y que nos ayuden a saber quién fue el responsable de esta tragedia”, manifestó el hijo de la víctima.

Asimismo, lamentó que la familia haya tenido que gestionar por cuenta propia los gastos funerarios. “Fue como un balde de agua fría. Tuvimos que buscar donde sea para darle cristiana sepultura a mi madre”, expresó.

La Unidad Operativa de Tránsito inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

Mientras tanto, el dolor embarga a una familia que, entre lágrimas, despide a quien describen como el pilar del hogar. “Es muy difícil para nosotros saber que ya no está acá con nosotros”, concluyó José.

