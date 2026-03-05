TEMAS DE HOY:
librecambista asesinado El Alto Asesinato

Que no me pierda

Depresión postparto y situación económica: las hipótesis tras la muerte de una madre y sus cinco hijos

La tragedia ocurrida en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde cinco menores de edad y su madre perdieron la vida, se encuentra bajo una rigurosa investigación por parte de las autoridades.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/03/2026 23:36

Cochabamba, Bolivia

Cinco menores de edad y su madre perdieron la vida en Sacaba, Cochabamba, en lo que las primeras investigaciones señalan como un presunto infanticidio seguido de suicidio. La víctima más pequeña era una bebé de solo tres meses y el mayor tenía nueve años.

El tío de los menores, relató que la familia vivía junta en la misma vivienda y que desconocían cualquier problema económico o psicológico que pudieran estar atravesando. "Mi hermano es muy tímido y reservado. No sabíamos qué estaba pasando", dijo. Según explicó, la madre permanecía con los niños durante el día mientras el padre trabajaba.

El jefe de Género, Generacional y Familia de Sacaba, David López, explicó que la investigación apunta a que la madre habría dado a sus hijos sustancias químicas que les provocaron la muerte antes de quitarse la vida.

“Se ha identificado espuma alrededor de la boca de los menores y se ha encontrado agua de canela, que está siendo sometida a análisis técnico-científicos por el Instituto de Investigaciones Forenses para determinar la sustancia exacta”, detalló López.

​​​​​​​

Entre los factores que podrían haber influido en la decisión de la madre, según el análisis preliminar de las autoridades, se encuentra la situación económica de la familia y un posible cuadro de depresión postparto, dado que la bebé tenía apenas tres meses.

“El estado puerperal puede afectar psicológica y emocionalmente a las mujeres que han dado a luz recientemente”, agregó López, destacando la necesidad de atención psicológica en estas circunstancias.

Actualmente, los cuerpos están siendo velados y la familia realiza colaboraciones para cubrir los gastos funerarios. La misa y cristiana sepultura se realizarán este jueves a las 14:00 en el Cementerio General de Chacón, Sacaba.

Las autoridades municipales han dispuesto acompañamiento psicológico al padre de familia para ayudarlo a sobrellevar la pérdida y recomponer el entorno emocional de la familia.

