“Quiero que encuentren al culpable”: el clamor de la madre de Yuvinca tras su trágica muerte en La Guardia

La muerte de la pequeña Yuvinca, de ocho años, ha conmocionado no solo al municipio de La Guardia, sino a toda la población. El caso mantiene en vilo a una familia que hoy clama justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.

Claudia Rivera, madre de la menor, expresó su único pedido: que se identifique y capture al responsable del crimen. “Quiero que lo encuentren al culpable, sea quien sea. Si es de la familia, que investiguen igual, pero que agarren al que le hizo daño a mi hija”, manifestó.

La madre señaló que, hasta el momento, la Policía le informó que continúan las investigaciones, pero pidió que no se desvíe la atención hacia personas inocentes. “No quiero que estén diciendo nomás que fue la familia. Quiero que encuentren al que realmente hizo esto”, insistió.

El caso también ha puesto en evidencia las falencias en seguridad del barrio Divino Niño. La familia cuestionó la falta de patrullaje policial, la existencia de lotes baldíos con maleza crecida y la escasa iluminación en la zona.

Durante los días de búsqueda, la familia no perdió la esperanza de encontrar con vida a la pequeña. “Yo pensaba que iba a encontrar a mi hija viva. Nunca imaginé encontrarla así”, dijo la madre, visiblemente afectada.

El impacto emocional también alcanza a las hermanas de la víctima, quienes, según relató, están profundamente afectadas y viven con miedo tras lo ocurrido.

La prima de la menor, Maura Cerón, reforzó el pedido de justicia y recordó que el cuerpo fue hallado por los propios familiares.

“Fue encontrada a 500 metros de la casa. Los policías estaban buscando, pero no la encontraron; fueron los familiares”, relató. Agregó que el hecho ha dejado a toda la familia “traumada” y que nada volverá a ser igual.

“Queremos que pague el verdadero culpable, no un inocente. Si no lo encuentran, esa persona va a seguir en las calles haciendo daño”, advirtió.

Tanto la madre como la prima coincidieron en recordar a Yubinca como una niña alegre, sociable y llena de sueños. “Era muy feliz, inocente, tenía mucho por delante. Así se la quitaron”, expresó su prima.

La familia aseguró que continuará exigiendo justicia y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.

Mira la programación en Red Uno Play