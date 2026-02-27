Santa Cruz activa minga masiva contra la chikungunya este fin de semana

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra anunció que este fin de semana se llevará adelante una minga de limpieza en los distritos municipales 9 y 10, como parte de las acciones para frenar el avance de la Chikungunya.

El responsable de Epidemiología, Cristhian Quiroga, informó que la jornada se desarrollará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, en el marco de una estrategia intensificada de prevención en la capital cruceña.

Cifras que preocupan

Según datos del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), hasta la fecha se reportan 3.983 casos confirmados de chikungunya y cinco fallecimientos asociados a la enfermedad en el departamento.

Las autoridades consideran que estos números obligan a reforzar las medidas de control del mosquito transmisor.

¿Qué incluye la minga?

Las brigadas municipales realizarán:

Fumigación en zonas identificadas como focos de riesgo.

Bloqueo epidemiológico.

Eliminación de criaderos de mosquitos.

Promoción de la atención médica oportuna.

El objetivo es cortar la cadena de transmisión y evitar que los casos continúen en aumento.

Próximas intervenciones

De acuerdo con la programación oficial, la campaña continuará en los distritos 5 y 6 los días sábado 7 y domingo 8 de marzo, como parte de un plan sostenido de prevención en la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a colaborar eliminando recipientes con agua acumulada y permitiendo el ingreso de las brigadas a sus viviendas.

