Menos filas y citas programadas: así funcionará el nuevo sistema digital de salud

La transformación digital del sistema sanitario en Bolivia busca resolver uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes: las largas filas, la desorganización en las derivaciones y la incertidumbre al momento de buscar atención especializada o una cama hospitalaria.

Con la implementación progresiva de la nueva plataforma digital, el proceso será más ágil, ordenado y transparente.

1. Agendamiento de citas sin filas

El primer cambio importante es que los pacientes ya no tendrán que madrugar para conseguir ficha.

Ahora, cuando una persona acuda a su centro de salud de primer nivel —donde está registrada en el Sistema Único de Salud (SUS)— el médico o el personal autorizado podrá:

Registrar sus datos en el sistema.

Programar directamente su próxima consulta.

Entregarle un comprobante con fecha, hora, nombre del especialista y número de consultorio.

Beneficio para el paciente: evita filas repetidas, reduce tiempos de espera y brinda certeza sobre cuándo será atendido.

2. Referencias directas a especialistas

Uno de los mayores problemas del sistema era que, cuando un paciente era derivado a segundo o tercer nivel, debía volver a hacer fila para obtener ficha con el especialista.

Con el nuevo módulo digital de Referencia y Contrarreferencia:

El médico del primer nivel podrá ver qué hospitales y especialistas están disponibles.

La cita quedará programada directamente en el sistema.

El paciente solo deberá presentarse 30 minutos antes de su atención.

Beneficio para el paciente: elimina trámites duplicados, evita desplazamientos innecesarios y ordena la atención médica.

Además, el especialista podrá gestionar nuevas referencias o devolver al paciente a su centro de origen para continuar el tratamiento, garantizando seguimiento continuo.

3. Ubicación de camas hospitalarias en tiempo real

En casos de emergencia, muchas familias enfrentaban la llamada “peregrinación” en busca de una cama disponible.

Con el módulo de Registro Diario de Camas Hospitalarias:

Los hospitales reportarán diariamente su disponibilidad.

El Centro Coordinador de Emergencias podrá ubicar de inmediato dónde existe una cama libre.

Se coordinará el traslado sin pérdida de tiempo.

Beneficio para el paciente: atención más rápida en situaciones críticas y reducción del riesgo por demoras.

¿Dónde se implementará primero?

La primera fase comenzó en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, además de El Alto y Sucre, con capacitaciones y pruebas técnicas antes de su expansión nacional.

Un cambio progresivo

El sistema se implementará de forma gradual, ya que requiere equipamiento informático, conexión a internet y coordinación con gobiernos departamentales y municipales.

Sin embargo, el objetivo es claro:

Reducir filas

Ordenar el flujo de pacientes

Garantizar atención oportuna

Modernizar el sistema sanitario

Si el proceso se consolida, la experiencia del paciente podría cambiar de manera significativa: menos espera, más organización y mayor acceso a servicios médicos.

