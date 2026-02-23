¿Qué hacer si hay un brote de chikungunya en el colegio de tu hijo? Educación aclara las reglas

La Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz (DDE) emitió un instructivo urgente frente al aumento de casos de chikungunya en unidades educativas del departamento.

El director departamental, Nelson Alcocer, confirmó que los directores distritales están autorizados a cambiar la modalidad presencial a virtual cuando más del 50% de los estudiantes de un curso o unidad educativa esté afectado.

La medida busca frenar la propagación del virus y proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

1. Licencia automática si hay síntomas

Si tu hijo presenta:

Fiebre alta

Dolores articulares intensos

Erupciones cutáneas

No debe asistir a clases.

Según la DDE, estos estudiantes cuentan con licencia directa, sin necesidad de exponer al menor ni al resto del curso. La prioridad es el reposo y la atención médica.

2. ¿Cuándo se activan las clases virtuales?

Esta es la pregunta que más circula entre padres.

La regla del 50%:

Si el ausentismo por enfermedad supera la mitad del alumnado en un curso o colegio, el director puede autorizar el cambio inmediato a clases virtuales.

Ya se reportaron casos donde, de 25 estudiantes, 15 resultaron contagiados al mismo tiempo, obligando a suspender la presencialidad para evitar mayor propagación y no frenar el avance académico.

3. Limpieza y fumigación: una obligación

Los padres pueden coordinar con la dirección para exigir medidas preventivas en los 54 distritos educativos del departamento.

Entre las acciones obligatorias están:

Poda de césped y ramas (eliminar refugios del mosquito).

Eliminación de criaderos (llantas, recipientes con agua acumulada, canales obstruidos).

Fumigación programada gestionada con el municipio.

Si la fumigación se realiza en horario escolar, ese día las clases también pueden pasar a modalidad virtual.

“La enfermedad es agresiva y el contagio es muy rápido”, advirtió la autoridad educativa.

4. ¿Qué hacer en casa?

Para evitar que el brote pase del aula al hogar:

Aplicar repelente antes de salir.

Usar ropa que cubra brazos y piernas en zonas de riesgo.

Mantener comunicación constante con el grupo del curso.

Reportar inmediatamente a la dirección si el centro de salud de la zona confirma más casos.

La recomendación es clara:

No minimizar síntomas. No enviar a los niños enfermos. Y actuar con rapidez.

Porque cuando se trata de salud, cada decisión cuenta.

Mira la programación en Red Uno Play