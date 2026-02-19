¿Puede el complejo B repeler mosquitos? Esto explica un epidemiólogo

El epidemiólogo Virgilio Prieto advirtió que el chikungunya no cuenta con un tratamiento específico, por lo que la prevención se convierte en la principal herramienta para evitar complicaciones. Entre las recomendaciones destacó la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares, el consumo de infusiones naturales como la manzanilla y la ingesta de complejo B, al que atribuye un posible efecto repelente.

Prieto explicó que la limpieza en las viviendas es fundamental, especialmente en época de lluvias, cuando el agua suele quedar estancada en recipientes inutilizados. “Internacionalmente se acepta que cinco de cada 100 casas pudieran tener criaderos de mosquitos. Si estamos en 10, estamos en riesgo de epidemia. Y si estamos en 30, toda la población está en riesgo porque el mosquito vuela 100 metros alrededor”, señaló.

En ese sentido, instó a la población a eliminar cualquier objeto que acumule agua. “Todas las personas deben eliminar todo aquello que acumula agua, eso es importante”, enfatizó.

Sobre medidas complementarias, el especialista mencionó el consumo de antiinflamatorios naturales como la manzanilla. “Un matecito de manzanilla puede ayudar, pero lo importante es que la persona sea atendida inicialmente para evitar complicaciones”, explicó.

Consultado sobre el complejo B, Prieto indicó que estas vitaminas “tienen propiedades antineuríticas, pueden paliar el dolor y además se eliminan por la piel, lo que actuaría como repelente”.

Asimismo, remarcó que tanto en casos de dengue como de chikungunya es fundamental guardar reposo e hidratarse adecuadamente. Alertó que algunos pacientes, al sentir mejoría inicial, retoman actividades físicas exigentes y ponen en riesgo su salud. “El virus puede afectar órganos como el hígado, riñones e incluso el corazón, por eso hay que guardar el reposo necesario”, concluyó.

La prevención, insistió el epidemiólogo, comienza en casa y depende del compromiso de cada familia para reducir los criaderos del mosquito transmisor.

Mira la programación en Red Uno Play