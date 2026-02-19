Calor intenso y lluvias en camino: así estará el clima en Santa Cruz estos días

El departamento de Santa Cruz vivirá jornadas marcadas por el intenso calor y la presencia de fuertes vientos del norte, mientras que las lluvias comenzarán a registrarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la capital cruceña y provincias cercanas.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que desde este jueves hasta el domingo la capital cruceña, la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado experimentarán temperaturas elevadas y alta humedad, lo que incrementará la sensación térmica.

Para este jueves se prevé una mínima de 24°C y una máxima de 35°C, con cielos mayormente despejados y ráfagas de viento del norte de hasta 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias; sin embargo, la humedad provocará que la sensación térmica supere en al menos 5°C la temperatura ambiente, alcanzando una percepción cercana a los 40°C.

El viernes se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C, cielos parcialmente nublados y vientos del norte con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora, sin precipitaciones.

De cara al fin de semana, el sábado registrará una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora, también sin lluvias.

El domingo, en tanto, se anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. Los cielos estarán parcialmente cubiertos y los vientos del norte alcanzarán los 45 kilómetros por hora. Las lluvias están previstas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, tanto en la capital cruceña como en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado.

Panorama en las provincias

En los Valles cruceños se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 32°C, con chubascos y lluvias tanto el viernes como el domingo.

En la provincia Cordillera, las temperaturas oscilarán entre 19°C y 38°C, con precipitaciones previstas para el domingo.

Por su parte, la Chiquitania registrará mínimas de 24°C y máximas de hasta 38°C, con chubascos y lluvias a partir del viernes.

