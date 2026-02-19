Freddy Mamani busca transformar El Alto en el "Dubái Andino"

El arquitecto Freddy Mamani, reconocida figura de la arquitectura neoandina con los cholets, obras emblemáticas en la urbe alteña, decidió saltar a la arena política como candidato a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Innovación Humana, y propone una reestructuración total basada en la identidad, planificación y la generación de empleo.

"No tenemos una planificación prevista para el futuro, no tenemos un parque urbano central ni una plaza de armas. Falta identidad arquitectónica en nuestra planificación", señaló.

El "Dubái Andino”, su ambicioso plan

La propuesta estrella de Mamani es la creación del "Dubái Andino". Se trata de un Centro Internacional de Producción y Comercialización diseñado con una estética monumental (similar a un "cholet gigante") que funcione como un imán para el turismo y un motor económico.

Dijo que el plan busca ser la vitrina para que artesanos y microempresarios expongan y exporten sus productos directamente al mundo.

Asimismo, el candidato sostuvo que problemas como el comercio informal, el caos vehicular y la inseguridad son síntomas de la falta de dinero.

"Si tuviéramos trabajo, el joven profesional no tendría que comprarse un taxi y generar caos, ni la caserita tendría que vender en las aceras", explicó.

Vialidad, Seguridad y Salud

Para el Transporte y Trameaje Mamani propuso descentralizar La Ceja, construyendo vías que conecten el norte con el sur.

Para combatir el "trameaje" (cobros irregulares por tramos), plantea la instalación de controles mediante dispositivos en cada vehículo y la sectorización por colores de franjas, trabajando conjuntamente con los sindicatos.

En Seguridad Ciudadana el plan incluye la iluminación LED al 100% de la ciudad y la instalación de cámaras inteligentes con Inteligencia Artificial (IA) que generen alertas automáticas ante movimientos sospechosos.

Ante la lejanía de los centros médicos en distritos rurales (como el Distrito 13), propone la implementación de hospitales móviles que lleguen a los barrios con diversas especialidades.

Mamani también fue enfático al prometer que romperá con la cultura del "diezmo" en las obras públicas.

"Para obras queda lo mínimo porque el 60% se va en sueldos. Vamos a transparentar todo y romper la corrupción desde el primer día", sentenció.

Mira la programación en Red Uno Play