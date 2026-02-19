TEMAS DE HOY:
Atraco en el Centro celular robado INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Nacional Potosí vence 1-0 a Botafogo y toma ventaja en la Libertadores

El equipo potosino ganó en casa con gol de Óscar Baldomar y ahora buscará sellar la clasificación el 25 de febrero en Brasil.

Juan Marcelo Gonzáles

18/02/2026 22:50

Foto: Nacional Potosí APG
Potosí

Escuchar esta nota

El equipo potosino ganó en casa con gol de Óscar Baldomar y ahora buscará sellar la clasificación el 25 de febrero en Brasil.

El elenco de Nacional Potosí logró una valiosa victoria por 1-0 frente a Botafogo de Brasil en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por la Fase 2 de la Conmebol Libertadores, tomando ventaja en la serie internacional.

El único gol del compromiso llegó a los 47 minutos, cuando Óscar Baldomar conectó de cabeza un centro preciso para vencer al arquero rival y desatar la celebración en la Villa Imperial.

Durante el primer tiempo, el conjunto potosino mostró mayor iniciativa ofensiva, generando varias ocasiones de gol, aunque con dificultades en la definición. En la segunda mitad, el equipo brasileño reaccionó y presionó en busca del empate, creando opciones claras, pero sin lograr concretarlas.

Con este resultado, Nacional Potosí se ilusiona con avanzar de fase, aunque deberá defender la ventaja en el partido de vuelta programado para el 25 de febrero en el estadio Nilton Santos, en Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD