Nacional Potosí vence 1-0 a Botafogo y toma ventaja en la Libertadores

El equipo potosino ganó en casa con gol de Óscar Baldomar y ahora buscará sellar la clasificación el 25 de febrero en Brasil.

El elenco de Nacional Potosí logró una valiosa victoria por 1-0 frente a Botafogo de Brasil en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por la Fase 2 de la Conmebol Libertadores, tomando ventaja en la serie internacional.

El único gol del compromiso llegó a los 47 minutos, cuando Óscar Baldomar conectó de cabeza un centro preciso para vencer al arquero rival y desatar la celebración en la Villa Imperial.

Durante el primer tiempo, el conjunto potosino mostró mayor iniciativa ofensiva, generando varias ocasiones de gol, aunque con dificultades en la definición. En la segunda mitad, el equipo brasileño reaccionó y presionó en busca del empate, creando opciones claras, pero sin lograr concretarlas.

Con este resultado, Nacional Potosí se ilusiona con avanzar de fase, aunque deberá defender la ventaja en el partido de vuelta programado para el 25 de febrero en el estadio Nilton Santos, en Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play