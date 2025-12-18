Conozca los rivales de los clubes bolivianos en la fase previa de Libertadores

La participación de los clubes bolivianos en las fases preliminares de la Copa Libertadores comienza a tomar forma, aunque la asignación definitiva de las plazas todavía depende de la resolución del torneo seriado de la División Profesional.

En el panorama actual, el club que termine ocupando la plaza Bolivia 4 —lugar que provisionalmente pertenece a The Strongest— deberá iniciar su camino en la Copa Libertadores desde la Fase 1, instancia en la que se medirá con el Deportivo Táchira de Venezuela. Quien resulte ganador de esa serie avanzará a la siguiente ronda, donde enfrentará al Deportes Tolima de Colombia, según el formato definido por la Conmebol.

Por su parte, el equipo boliviano que acceda de manera directa a la Fase 2 afrontará un reto de mayor exigencia, ya que tendrá como rival al Botafogo de Brasil, uno de los clubes de mayor jerarquía en el continente. En ambas fases, los representantes nacionales disputarán el partido de ida en condición de local y cerrarán la llave como visitantes.

La conformación definitiva de las plazas aún está sujeta a variaciones. En caso de que Bolívar se corone campeón del torneo seriado, asumirá la plaza Bolivia 2, lo que generará un reordenamiento: The Strongest pasará a la Bolivia 3 y Aurora quedará asignado a la Bolivia 4, modificando así los cruces previstos.

Existe además un escenario alternativo en el que Nacional Potosí se consagre en el certamen. De darse esa situación, el conjunto potosino ocupará la plaza de Bolivia 3 y enfrentará al Botafogo en la Fase 2, mientras que The Strongest quedará con la Bolivia 4 para disputar la Fase 1 frente al Deportivo Táchira.

En el plano económico, la Conmebol ratificó los premios establecidos para las rondas preliminares, con un incentivo de 400.000 dólares para los clubes que participen en la Fase 1 y 500.000 dólares para aquellos que jueguen la Fase 2.

Finalmente, la Conmebol ratificó que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el 18 de marzo, instancia en la que Always Ready y Bolívar ya tienen asegurada su participación.

