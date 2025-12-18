Mauricio Medinaceli: “Nuevo precio de combustibles se manejará en relación al costo del barril de petróleo”

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se refirió este jueves en Red Uno a las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz respecto al ajuste de precios de los combustibles, decisión que sorprendió a la población.

“Hay un sistema por el cual existe un nuevo precio y, en la medida que vaya pasando el tiempo, este irá entrando en vigencia. No es algo sencillo, pero se tomaron estos precios para solucionar muchos problemas que tiene el país, no solo en el sector energético, sino también en el sector fiscal, comercio exterior, y tendrá un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB)”, explicó Medinaceli.

Consultado sobre el cambio de enfoque del Gobierno sobre qué pasó de hablar de una subvención diferenciada a un incremento en los precios, el ministro sostuvo que se trata de evitar distorsiones en el mercado:

“En economía existe lo que se llama oportunidad de arbitraje. Cuando un segmento de mercado tiene un precio menor o distinto al de otros, quienes tienen acceso al precio más bajo terminan revendiendo a quienes pagan más en el mercado negro”, afirmó.

Medinaceli indicó que el precio publicado ayer es menor a lo esperado y que los ajustes son necesarios para evitar impactos mayores en la economía. Señaló que los incrementos deben considerar la inflación acumulada y la necesidad de ajustar los costos de forma sostenible.

los combustibles se manejará en función de la cotización del barril de petróleo, porque la idea es importar crudo para activar la producción de las refinerías”, agregó.

“El nuevo precio de

El ministro también anunció que el abastecimiento de combustibles ya no dependerá únicamente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sino que se permitirá la entrada de distribuidores mayoristas privados de categoría internacional al mercado boliviano.

Medinaceli explicó que la inflación no solo se genera por el aumento de la gasolina, sino también por problemas logísticos, como la espera de los camiones para cargar diésel, lo que eleva los costos operativos y contribuye al alza de precios en el país.

“Por lo tanto, creemos que el incremento de la inflación será importante, y estas medidas buscan mitigar los efectos a mediano y largo plazo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play