¿Quiénes deben recibir este viernes el pago de su aguinaldo?

El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, emitió el Instructivo DGTHSO Nº 0119/2025, marcando una distinción importante en el calendario de pagos de este año.

Mientras que el sector privado tiene como fecha límite el sábado 20 de diciembre, para los servidores públicos el plazo vence este viernes 19 de diciembre de 2025.

🔎 ¿Por qué la diferencia de fechas?

La normativa explica que, al caer el 20 de diciembre en día sábado (día no hábil administrativamente para el sector público), las instituciones estatales tienen la obligación de anticipar el desembolso para garantizar que los funcionarios cuenten con el beneficio antes del fin de semana.

📋 3 Puntos claves del Instructivo Oficial:

Plazo Fatal: Las entidades públicas (ministerios, gobernaciones, alcaldías y descentralizadas) tienen hasta las 23:59 del viernes 19 para concretar los depósitos.

Prohibiciones: Bajo ninguna circunstancia se puede pagar el aguinaldo en especie (canastones, vales o productos). El pago debe ser 100% en efectivo y sin descuentos.

Fiscalización: Las instituciones deben presentar sus planillas de pago ante el Ministerio hasta el 30 de diciembre para certificar el cumplimiento.

🚨 ¿Qué pasa si no pagan el viernes?

Aunque el Estado suele ser el primero en cumplir, la norma es general: el incumplimiento conlleva la sanción del pago doble en favor del trabajador y procesos administrativos para la Autoridad Sumariante de la entidad infractora.

