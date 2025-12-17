Aguinaldo 2025: ¿Cuáles son las multas por no pagarlo a tiempo y qué hacer si no lo recibes?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el instructivo oficial para el pago del Aguinaldo de Navidad de la gestión 2025, afirma que esta disposición es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas privadas y entidades públicas del país. Según la normativa vigente, el aguinaldo consiste en el pago de un mes de sueldo completo o el pago de duodécimas proporcional al tiempo trabajado, siempre que se cumplan los mínimos de permanencia.

Plazos máximos para el pago

Debido a que el 20 de diciembre de 2025 cae en día sábado, se han establecido dos fechas límite. Para el sector privado, el pago debe realizarse impostergablemente hasta el sábado 20 de diciembre. Por su parte, para el sector público, al no ser el sábado un día hábil administrativo, el plazo máximo de pago se adelanta al viernes 19 de diciembre. Es importante recordar que el aguinaldo debe pagarse en dinero y de forma íntegra; está prohibido por ley realizar el pago en especie o aplicar cualquier tipo de retención, descuento o embargo judicial.

Sanciones y multas por retraso

El incumplimiento de estos plazos conlleva sanciones severas para los empleadores. Aquellas empresas que no realicen el depósito a tiempo estarán obligadas a realizar un pago doble en favor del trabajador.

Además del beneficio duplicado, el Ministerio de Trabajo podrá imponer multas adicionales por "Infracción a la Ley Social". Asimismo, los empleadores tienen la obligación de presentar sus planillas de pago de aguinaldos a través de la Oficina Virtual de Trámites hasta el martes 30 de diciembre; de lo contrario, enfrentarán multas administrativas adicionales.

¿Quiénes tienen derecho y qué hacer si no recibes el pago?

Tienen derecho a este beneficio todos los trabajadores que hayan cumplido un mínimo de tres meses ininterrumpidos de labor durante la gestión, mientras que en el caso de los obreros, el tiempo mínimo es de apenas un mes calendario. El cálculo se realiza con base en el promedio del total ganado de los últimos tres meses anteriores al pago.

Si un trabajador no recibe su aguinaldo en las fechas señaladas, puede acudir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo para realizar la denuncia correspondiente. Las autoridades han confirmado que se realizarán operativos de control de oficio para garantizar que este derecho laboral se respete en todo el territorio nacional.

