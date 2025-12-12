¿Dudas con las duodécimas? Calcula tu aguinaldo con un solo clic

Se acerca el 20 de diciembre y la duda es generalizada: ¿Cuánto dinero recibiré realmente? Aquí te explicamos la fórmula oficial del Ministerio de Trabajo para calcular tu Aguinaldo de Navidad, ya sea que hayas trabajado los 12 meses o solo unos meses.

El Aguinaldo de Navidad es un pago obligatorio, libre de impuestos y que no puede ser pagado en especies (productos). Corresponde a un sueldo completo si trabajaste todo el año, o a un pago proporcional (duodécimas) si trabajaste más de tres meses.

¿Cuál es la fórmula de cálculo?

Para saber cuánto recibirás, primero debes calcular tu Promedio Salarial. Se toman en cuenta los últimos tres meses trabajados (generalmente septiembre, octubre y noviembre). La base del cálculo es el Total Ganado.

La Fórmula General:

Suma tus 3 últimos sueldos.

Divide el resultado entre los meses trabajados

Ese es tu promedio indemnizable (tu aguinaldo completo).

Ojo: Si trabajaste el año completo, este promedio es exactamente lo que recibirás.

¿Qué pasa si trabajé menos de un año? (Duodécimas)

Si no cumpliste el año, pero llevas más de 3 meses en la empresa, te corresponde el pago por "duodécimas".

Si tienes dudas y no sabes cuánto vas a recibir; aquí te ofrecemos la calculadora digital que te dará el resultado que necesitas conocer.

