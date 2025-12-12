TEMAS DE HOY:
Marco Antonio Aramayo Policía detenido por cocaína Guardia atropellado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hombre con 45% de discapacidad pide apoyo para trabajar enseñando música en Santa Cruz

Actualmente trabaja cuidando autos en las calles de Santa Cruz, pero sus ingresos no le alcanzan para vivir. Por ello, pide colaboración para obtener un acordeón que le permita retomar su oficio como instrumentista. 

Charles M. Flores

12/12/2025 15:24

Hombre con 45% de discapacidad pide apoyo para trabajar enseñando música en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Rafael Adolfo Montellano Pasquarello, un hombre de 54 años y con un 45% de discapacidad, acude a la solidaridad de la población para continuar con la profesión que ha marcado su vida: la música.

Actualmente trabaja cuidando autos en las calles de Santa Cruz, pero sus ingresos no le alcanzan para vivir. Por ello, pide colaboración para obtener un acordeón que le permita retomar su oficio como instrumentista y maestro.

“Yo estoy pidiendo un apoyo para que me colaboren. Yo soy músico, soy instrumentista, soy acordeonista. Yo quiero que me apoyen para poder defenderme en la vida. Solamente cuido carros nomás, pero con eso no me alcanza para vivir y soy solo, no tengo a nadie”, relató con visible preocupación.

Rafael llegó desde Monteagudo y actualmente vive en la zona de la Radial 13, cuarto anillo, donde trata de sobrevivir con lo poco que obtiene del cuidado de vehículos. Sin embargo, confía plenamente en su talento y en los años que dedicó al estudio musical.

“Si me dan el instrumento yo puedo tocarlo, por mí no hay problema en esa parte, porque realmente yo soy músico, yo he estudiado música”, aseguró.

Su sueño es simple pero urgente: recibir un acordeón para poder trabajar dignamente. “Si actualmente cuido autos, puedo irme justamente a una escuela de música como profesor”, añadió.

Quienes deseen colaborar con Rafael pueden comunicarse al número 753-654-32.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD