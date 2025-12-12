Hombre con 45% de discapacidad pide apoyo para trabajar enseñando música en Santa Cruz

Actualmente trabaja cuidando autos en las calles de Santa Cruz, pero sus ingresos no le alcanzan para vivir. Por ello, pide colaboración para obtener un acordeón que le permita retomar su oficio como instrumentista.
12/12/2025 15:24
Rafael Adolfo Montellano Pasquarello, un hombre de 54 años y con un 45% de discapacidad, acude a la solidaridad de la población para continuar con la profesión que ha marcado su vida: la música.
Actualmente trabaja cuidando autos en las calles de Santa Cruz, pero sus ingresos no le alcanzan para vivir. Por ello, pide colaboración para obtener un acordeón que le permita retomar su oficio como instrumentista y maestro.
“Yo estoy pidiendo un apoyo para que me colaboren. Yo soy músico, soy instrumentista, soy acordeonista. Yo quiero que me apoyen para poder defenderme en la vida. Solamente cuido carros nomás, pero con eso no me alcanza para vivir y soy solo, no tengo a nadie”, relató con visible preocupación.
Rafael llegó desde Monteagudo y actualmente vive en la zona de la Radial 13, cuarto anillo, donde trata de sobrevivir con lo poco que obtiene del cuidado de vehículos. Sin embargo, confía plenamente en su talento y en los años que dedicó al estudio musical.
Su sueño es simple pero urgente: recibir un acordeón para poder trabajar dignamente. “Si actualmente cuido autos, puedo irme justamente a una escuela de música como profesor”, añadió.
Quienes deseen colaborar con Rafael pueden comunicarse al número 753-654-32.
