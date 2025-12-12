Conozca los tres pasos para verificar que el panetón que adquiera es apto para el consumo

El Gobierno Municipal anunció controles estrictos a la comercialización de panetones por la proximidad de las fiestas de fin de año. La medida busca asegurar que los productos que llegan a manos de los consumidores cumplan con las normas de inocuidad alimentaria. Según la institución, solo 20 empresas están autorizadas para vender este alimento tradicional.

“Tenemos 20 empresas que se han presentado, las cuales han cumplido con todo el procedimiento administrativo. Se ha verificado que los productos están aptos para el consumo”, informó el jefe del Departamento de Control de Productos y Defensa al Consumidor, Pedro Galarza. Añadió que desde la próxima semana se intensificarán los operativos para revisar que los panetones que circulan en el mercado cumplan con la normativa legal vigente.

Galarza señaló que ya se notificó por escrito, en dos ocasiones, a los establecimientos que presentan irregularidades.

“A partir de la próxima semana, los que hayan hecho caso omiso a estas notificaciones serán objeto de decomiso correspondiente, y las sanciones procederán sin necesidad de nuevas advertencias”, subrayó.

Por su parte, el médico salubrista Bismark Barba explicó los tres pasos clave que debe seguir la población para asegurarse de que un panetón es apto para el consumo.

El primero es verificar que la marca esté incluida en la lista oficial de panetones autorizados. El segundo consiste en revisar que el producto cuente con el etiquetado correspondiente y característico de la empresa. Finalmente, es indispensable comprobar que el empaque esté herméticamente sellado, sin espacios que permitan el ingreso de aire o vectores que favorezcan la proliferación de microorganismos.

Asimismo, el Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía dispone de la línea gratuita 812-5700, habilitada las 24 horas, para realizar denuncias o reclamos relacionados con productos en mal estado o irregularidades en la comercialización.

