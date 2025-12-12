Vacaciones escolares: crece la demanda de permisos de viaje en Santa Cruz

En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz se registra un incremento considerable en la solicitud de permisos de viaje para menores de edad. El movimiento comenzó oficialmente el 8 de diciembre, con el inicio de las vacaciones escolares, y se espera que continúe hasta mediados de enero debido a las fiestas de fin de año.

La afluencia de padres y tutores que buscan tramitar el permiso obligatorio para viajes interdepartamentales e internacionales ha generado largas filas en las oficinas de la Defensoría. Algunos usuarios reportan esperas de hasta tres horas para ser atendidos.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar el permiso?

Fotocopia del carnet de identidad vigente de ambos padres o tutores.

Fotocopia del carnet de identidad o certificado de nacimiento del menor.

Carta de permiso firmada por los padres.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite con al menos 48 horas de anticipación para evitar contratiempos, especialmente durante esta temporada en la que la demanda se encuentra en su punto más alto.

Mira la programación en Red Uno Play