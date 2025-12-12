TEMAS DE HOY:
Vacaciones escolares: crece la demanda de permisos de viaje en Santa Cruz

Con el inicio de las vacaciones, cientos de padres hacen filas de hasta tres horas para conseguir el permiso obligatorio para que sus hijos viajen. Aquí te contamos qué piden y cómo evitar retrasos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

12/12/2025 15:46

Vacaciones escolares: Alta demanda de permisos de viajes. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz se registra un incremento considerable en la solicitud de permisos de viaje para menores de edad. El movimiento comenzó oficialmente el 8 de diciembre, con el inicio de las vacaciones escolares, y se espera que continúe hasta mediados de enero debido a las fiestas de fin de año.

La afluencia de padres y tutores que buscan tramitar el permiso obligatorio para viajes interdepartamentales e internacionales ha generado largas filas en las oficinas de la Defensoría. Algunos usuarios reportan esperas de hasta tres horas para ser atendidos.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar el permiso?

  • Fotocopia del carnet de identidad vigente de ambos padres o tutores.

  • Fotocopia del carnet de identidad o certificado de nacimiento del menor.

  • Carta de permiso firmada por los padres.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite con al menos 48 horas de anticipación para evitar contratiempos, especialmente durante esta temporada en la que la demanda se encuentra en su punto más alto.

 

