Niño de un año y medio fue abandonado en un alojamiento; la madre lo dejó con un hombre desconocido

Un bebé de aproximadamente un año y medio fue abandonado en un alojamiento en la zona de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto. Según reportes, la madre dejó al menor bajo el cuidado de un hombre a quien acababa de conocer y nunca regresó por el niño.

La alerta fue dada por el administrador del alojamiento, quien indicó que la mujer había mencionado que salía a comprar cena, pero en realidad dejó al niño con un desconocido.

“Es un niño de aproximadamente un año y medio a dos años que habría sido abandonado en un alojamiento del distrito 1 del municipio alteño. El administrador del lugar fue quien nos notificó para que podamos realizar las acciones correspondientes”, manifestó Cristhian Chipana, director de Género, Niñez y Atención Integral.

De acuerdo con la información brindada a las autoridades, al alojamiento ingresaron una mujer y un hombre, y este último se quedó al cuidado del menor. Cuando se le consultó sobre el niño, el sujeto declaró que no era su hijo y que conoció a la mujer el mismo día.

Actualmente, el menor se encuentra en un centro de cuidados nutricionales, mientras que la madre está siendo buscada por la Defensoría de la Niñez.

“Posteriormente, el niño será trasladado a nuestro hogar transitorio 24 Horas, mientras se realiza la búsqueda de sus familiares. Hacemos un llamado a la progenitora para que reflexione y se presente ante la Defensoría”, agregó Chipana.

