TEMAS DE HOY:
Aprehensión de Luis Arce Marco Aramayo Luis Arce

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

8 millones de seguidores: Red Uno se consolida como el medio boliviano más popular en TikTok

Red Uno se consolida como el medio boliviano con la comunidad más grande en la popular red social TikTok, agradecemos a los 8 millones de seguidores por ayudarnos a lograr nuestros objetivos.

Jhovana Cahuasa

11/12/2025 22:12

Escuchar esta nota

Red Uno logró superar los 8 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como el medio de comunicación boliviano con mayor presencia en esta plataforma. Gracias a su contenido variado, que combina noticias, entretenimiento y cobertura en tiempo real, la emisora ha logrado captar la atención de usuarios de todas las edades.

El equipo de Red Uno agradece a su comunidad y destaca que este hito refleja el compromiso de acercar la información de manera dinámica y directa a la audiencia, aprovechando las tendencias digitales para mantenerse conectado con su comunidad.

Con esta cifra, Red Uno no solo amplía su alcance en redes sociales, sino que también reafirma su liderazgo en la transformación digital de los medios de comunicación en Bolivia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD