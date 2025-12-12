8 millones de seguidores: Red Uno se consolida como el medio boliviano más popular en TikTok

Red Uno logró superar los 8 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como el medio de comunicación boliviano con mayor presencia en esta plataforma. Gracias a su contenido variado, que combina noticias, entretenimiento y cobertura en tiempo real, la emisora ha logrado captar la atención de usuarios de todas las edades.

El equipo de Red Uno agradece a su comunidad y destaca que este hito refleja el compromiso de acercar la información de manera dinámica y directa a la audiencia, aprovechando las tendencias digitales para mantenerse conectado con su comunidad.

Con esta cifra, Red Uno no solo amplía su alcance en redes sociales, sino que también reafirma su liderazgo en la transformación digital de los medios de comunicación en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play