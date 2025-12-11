“Me acojo al silencio”: Lo que respondió Luis Arce ante la Fiscalía por el caso Fondo Indígena

El expresidente Luis Arce Catacora brindó este jueves su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco del proceso que se le sigue por varios delitos relacionados con el desfalco millonario del Fondo Indígena.

Arce optó por acogerse al derecho del silencio, aunque respondió puntualmente a las preguntas formales que le realizaron.

Entre las consultas realizadas, Arce declaró:

¿Va a prestar su declaración o se acoge al derecho del silencio?

R: Me acojo al derecho de guardar silencio.

¿Tiene antecedentes judiciales penales?

R: No tengo.

¿Está asistido por su abogado de confianza?

R: Sí.

¿Ha comprendido los hechos por los cuales se lo investiga?

R: Sí.

¿Fue objeto de alguna presión física o psicológica para prestar su declaración?

R: No, no hubo nada.

¿Hubo alguna violación de sus derechos constitucionales?

R: No.

El Ministerio Público informó que Arce se someterá a su audiencia de medidas cautelares este viernes a las 13:00 horas, donde la Fiscalía solicitará su detención preventiva por tres meses, en el penal juvenil de Qalahuma.

Mira la programación en Red Uno Play