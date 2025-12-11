Almorzó con dos amigos en una iglesia, volvió a su casa y lo quemaron vivo

La Justicia investiga un crimen estremecedor ocurrido en Neuquén, Argentina. Juan Aníbal Pino murió carbonizado en su propia casa después de una violenta pelea con dos hombres que, un rato antes, habían almorzado con él en una iglesia del barrio. Ambos sospechosos ya fueron detenidos.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en una vivienda de la calle Libertad al 700 y salió a la luz luego de la captura del segundo acusado. Según indicaron fuentes cercanas a la investigación al medio La Mañana de Neuquén, Pino solía invitar personas a su casa y ese día, tras compartir la comida, regresó acompañado por dos hombres identificados con las siglas F.A.S. y J.A.P.

Una vez en el domicilio, los tres consumieron bebidas alcohólicas hasta que, en uno de los dormitorios, se desencadenó una pelea que terminó de la peor manera.

Pelea, incendio y muerte

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron la fiscalía y la policía provincial, Pino y J.A.P. comenzaron a discutir y la situación escaló rápidamente. La víctima recibió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente en el piso. En ese momento, según la hipótesis investigativa, los dos acusados iniciaron un foco de incendio mientras Pino aún seguía con vida y luego escaparon del lugar.

El fuego se propagó por toda la casa. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas, encontraron el cuerpo completamente carbonizado. La autopsia determinó que Pino presentaba lesiones compatibles con un traumatismo previo y que estaba vivo al comenzar el incendio.

La investigación

Las fiscales Lucrecia Sola y Guadalupe Inaudi, junto a la abogada Agustina Bouyer, imputaron a los dos sospechosos por homicidio simple en calidad de coautores, aunque no descartaron una calificación más grave a medida que avance la causa.

Durante la audiencia, solicitaron prisión preventiva para ambos, pedido que fue avalado por el juez de garantías, Raúl Aufranc. La resolución estableció un mes de detención para F.A.S., mientras que J.A.P. deberá permanecer cuatro meses tras las rejas debido a su situación de calle y al riesgo de que pueda influir en testigos.

El avance de la investigación fue posible gracias a los testimonios de vecinos, las pericias de Bomberos, imágenes de cámaras de seguridad y el informe forense, elementos que permitieron reconstruir el brutal episodio.

Mira la programación en Red Uno Play