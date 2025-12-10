“No me abandonen”: El pedido estremecedor del subteniente acusado por las muertes en Cotapachi

Tras revelarse que un subteniente de la Policía está siendo procesado por la muerte de dos comunarios en Cotapachi, comenzaron a circular mensajes de apoyo de parte de sus camaradas. El joven oficial admitió haber usado su arma de fuego durante el operativo y ahora espera su audiencia de medidas cautelares.

En las últimas horas, el subteniente Joaquín Antonio Castellón envió un mensaje de audio a sus colegas agradeciendo el respaldo y pidiendo que no lo dejen solo en este proceso.

“Mis jefes, mis coroneles, mayores, capitanes y a todos mis camaradas, habla el subteniente Joaquín Antonio Castellón. Primero, quiero agradecer por todo el apoyo que me están dando. Lo único que les pido es que no me abandonen. Tengo miedo. No sé cómo vaya a terminar mi situación jurídica. Solo tengo a mis hermanos, ellos dependen de mí. No me dejen solo”, expresa el oficial en la grabación.

El hecho ocurrió este lunes, durante la intervención policial al bloqueo que comunarios mantenían desde hace 12 días en el botadero, en medio del conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua. La acción derivó en un enfrentamiento que dejó dos fallecidos por impacto de bala.

El subteniente declaró que disparó porque temió por su vida y la de los demás policías, asegurando que fueron rodeados por comunarios que los amenazaron con prenderles fuego.

Mira la programación en Red Uno Play