TEMAS DE HOY:
Aprehensión de Luis Arce enfrentamientos en Cotapachi

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a dos mujeres por la tenencia ilegal de menores reportadas como desaparecidas en Santa Cruz

Las adolescentes de 14 y 15 años no fueron secuestradas, sino que huyeron de su hogar por presuntos malos tratos, según informó la Fiscalía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/12/2025 21:20

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El fiscal Wilson Lazo informó sobre la aprehensión de dos mujeres, identificadas como Diana y Melisa, por la tenencia ilegal de dos menores de 14 y 15 años que habían sido reportadas como desaparecidas en Santa Cruz.

Aunque la situación inicial se puso en conocimiento de las autoridades como un posible hecho de trata y tráfico con fines de explotación sexual, el Ministerio Público ha dictado las directrices pertinentes para la investigación preliminar con el fin de determinar la conducta exacta de las aprehendidas y la adecuación del delito.

Según los antecedentes recabados por las autoridades, la desaparición de las menores no se habría originado por un secuestro, sino por una decisión propia de huida.

"De acuerdo a los antecedentes, las dos menores se salen porque tenían malos tratos dentro de su familia", explicó el fiscal.

Ante esta situación, las dos menores decidieron coordinar un encuentro y contactar a la primera persona aprehendida, Diana, para solicitarle alquilar una habitación: "deciden encontrarse y hablarle a esta primera persona para que les pueda arrendar un cuarto". 

Actualmente, el Ministerio Público está en plena recepción de todos los elementos e indicios durante esta etapa preliminar de la investigación.

"Estamos recepcionando todos los elementos e indicios en esta etapa preliminar de la investigación para poder llegar y adecuar la conducta de ambas personas que están aprendidas actualmente y que las mismas van a ser puestas ante un juez cautelar", añadió.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD