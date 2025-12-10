¡Terrible! Adolescente se lanza de la camioneta de su novio en movimiento; la Policía detuvo al joven

Un terrible hecho se registró en Córdoba, Argentina, donde una adolescente de 17 años se lanzó de forma inesperada de una camioneta en movimiento, lo que le provocó lesiones en la cabeza. La Policía detuvo al joven de 23 años que conducía el vehículo y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

De acuerdo con el reporte policial difundido por el medio TN, la menor viajaba junto a su pareja cuando ambos mantuvieron una intensa discusión. Presuntamente, la adolescente le pidió al conductor que detuviera el vehículo, pero este se negó, por lo que la menor decidió saltar mientras el vehículo seguía en marcha.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho auxiliaron de inmediato a la adolescente, quien fue trasladada a un hospital donde permanece internada por un traumatismo de cráneo.

La Policía continúa investigando el caso para determinar si el joven tuvo alguna responsabilidad directa en lo ocurrido.

