La demanda de Nodal contra Cazzu podría volverse en su contra ¿qué pasó?

El cantante mexicano Christian Nodal podría enfrentar complicaciones legales en Argentina luego de iniciar una demanda contra la artista argentina Cazzu, madre de su hija Inti, con el objetivo de regularizar los pagos de manutención que asegura haber entregado durante los últimos meses.

De acuerdo con lo expresado en la presentación legal, Nodal habría entregado aproximadamente 670 mil dólares en efectivo a la cantante. Sin embargo, esta cifra y la forma en que presuntamente ingresó el dinero al país han encendido alarmas legales.

Un problema que podría volverse en su contra

El abogado argentino Ignacio Trimarco señaló que el conflicto podría ser más grave para el propio Nodal que para Cazzu. Según explicó, el cantante ahora deberá justificar el ingreso del dinero en efectivo a territorio argentino, algo que está estrictamente regulado por ley.

“El núcleo de residencia de la menor es aquí en Argentina, por lo que debe hacer los trámites aquí, donde tiene su domicilio la menor. Eso es lógico, así que está mal encarado”, explicó Trimarco. “Hablan de una entrega de 670 mil dólares, un número llamativo y más aún la forma: lo trajo en efectivo. No había documento que justifique esa entrega. Si este dinero ingresó a la Argentina, debe estar fiscalizado y deben pagarse los tributos correspondientes.”

Trimarco recordó que en Argentina —al igual que en muchos países— existe un límite de 10 mil dólares para el ingreso de efectivo sin declarar. Cualquier monto superior debe pasar por un proceso formal, pagar impuestos y quedar debidamente registrado ante las autoridades tributarias.

“Si vas a ingresar más de 10 mil dólares, tienes que hacer un trámite donde se cobra un impuesto. Eso tendrán que comprobar y será complejo”, puntualizó el abogado.

El letrado también llamó la atención sobre el alto valor que se menciona como manutención. “Es un monto ridículo por manutención o alimentos, sobre todo porque hace poco Cazzu estaba demandando porque no era suficiente lo que se aportaba.”

