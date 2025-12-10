La compañía de robótica china Engine AI ha optado por una estrategia inusual y arriesgada para demostrar las capacidades físicas reales de su nuevo robot humanoide, el T800. Publicó un video viral donde el androide patea y derriba a su propio director ejecutivo, Zhao Tongyang.

El origen de la polémica

El robot T800, un humanoide de propósito general diseñado para realizar diversas tareas, fue presentado la semana pasada con videos de demostración que inmediatamente generaron escepticismo en internet, según informa el portal Bio Bio Chile.

Los internautas dudaban de la autenticidad de las grabaciones, que mostraban al robot realizando patadas voladoras y derribando puertas, sospechando que se trataba de CGI (Imágenes Generadas por Computadora) o efectos especiales. A pesar de que la compañía advirtió que no usó efectos ni aceleración de video, las dudas persistieron.

La prueba definitiva: El CEO como objetivo

Para responder a las acusaciones de montaje, Engine AI decidió ir un paso más allá y usar a su máximo líder como sujeto de prueba.

La compañía publicó el video con el mensaje: "—¿Qué se siente exactamente cuando el T800 patea a alguien? El equipo de EngineAI tenía la misma curiosidad, así que hicimos un experimento con nuestro jefe para descubrirlo—".

En el registro, se ve al CEO, Zhao Tongyang (con protecciones), siendo pateado por el T800, que lo derriba fácilmente. Tras el golpe, el empresario compartió su impresión sobre la fuerza del androide:

“Muy brutal”, manifestó el empresario. Añadió, sin rodeos: “Sin protección, cualquiera podría quebrarse un hueso”.

El T800, de 1.73 metros de altura y 75 kg, cuenta con alta movilidad y un enfoque promocional de "combate", con planes de participar en futuros torneos de lucha de robots. La viralización del video ha logrado el objetivo de Engine AI de centrar la atención en la capacidad física y la autenticidad de su tecnología.

