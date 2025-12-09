TEMAS DE HOY:
Estos son los países con los hombres más sexys según la IA, ¿estará Bolivia?

La inteligencia artificial ha intentado trazar un mapa global de la belleza masculina, combinando redes sociales, medios y tendencias culturales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/12/2025 9:54

Mundo

La belleza masculina tiene múltiples formas y la inteligencia artificial ha intentado trazar un mapa global de atractivo masculino combinando análisis de redes sociales, medios y modelos visuales, ¿estará Bolivia entre estos referentes de atractivo masculino internacional?.

Según este ranking, los 10 países con los hombres más sexys son:

  1. Italia: Elegancia mediterránea, estilo natural y carisma que conquista tanto en pasarelas como en las calles de Roma o Milán.

  2. Brasil: Diversidad racial, físico atlético y energía contagiosa. La combinación de influencias indígenas, africanas y europeas crea un perfil único.

  3. España: Acento cautivador, mirada intensa y un estilo que mezcla pasión con elegancia, reforzado por el cine y la moda.

  4. Corea del Sur: La influencia del K-pop y las series televisivas ha globalizado un canon de belleza con piel impecable y moda precisa.

  5. Turquía: Producciones televisivas que proyectan rasgos marcados, barba cuidada y presencia que mezcla tradición y modernidad.

  6. Francia: El charme francés se mantiene con estilo relajado, elegancia discreta y conexión natural con la moda y el arte.

  7. Suecia: Cabello claro, ojos azules y proporciones simétricas; la estética nórdica proyecta salud y estilo minimalista.

  8. Colombia: Carisma, sonrisa amplia y mezcla de rasgos que destacan, reforzados por artistas y deportistas internacionales.

  9. México: Presencia en cine, música y telenovelas; masculinidad fuerte y cercana con diversidad de rasgos.

  10. Grecia: Inspiración en la proporción áurea y la estética clásica; rasgos definidos y aura mediterránea atemporal.

Desde la elegancia mediterránea hasta la estética K-pop, cada país proyecta un estilo distinto. La IA no inventa la belleza, solo refleja las tendencias globales.

