Estos son los países con los hombres más sexys según la IA, ¿estará Bolivia?

La belleza masculina tiene múltiples formas y la inteligencia artificial ha intentado trazar un mapa global de atractivo masculino combinando análisis de redes sociales, medios y modelos visuales, ¿estará Bolivia entre estos referentes de atractivo masculino internacional?.

Según este ranking, los 10 países con los hombres más sexys son:

Italia: Elegancia mediterránea, estilo natural y carisma que conquista tanto en pasarelas como en las calles de Roma o Milán. Brasil: Diversidad racial, físico atlético y energía contagiosa. La combinación de influencias indígenas, africanas y europeas crea un perfil único. España: Acento cautivador, mirada intensa y un estilo que mezcla pasión con elegancia, reforzado por el cine y la moda. Corea del Sur: La influencia del K-pop y las series televisivas ha globalizado un canon de belleza con piel impecable y moda precisa. Turquía: Producciones televisivas que proyectan rasgos marcados, barba cuidada y presencia que mezcla tradición y modernidad. Francia: El charme francés se mantiene con estilo relajado, elegancia discreta y conexión natural con la moda y el arte. Suecia: Cabello claro, ojos azules y proporciones simétricas; la estética nórdica proyecta salud y estilo minimalista. Colombia: Carisma, sonrisa amplia y mezcla de rasgos que destacan, reforzados por artistas y deportistas internacionales. México: Presencia en cine, música y telenovelas; masculinidad fuerte y cercana con diversidad de rasgos. Grecia: Inspiración en la proporción áurea y la estética clásica; rasgos definidos y aura mediterránea atemporal.

Desde la elegancia mediterránea hasta la estética K-pop, cada país proyecta un estilo distinto. La IA no inventa la belleza, solo refleja las tendencias globales.

