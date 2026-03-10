¿Mito o realidad? El video viral de las "miles de anacondas" detectadas con cámaras térmicas en la Amazonía

En los últimos días, un video titulado "Cámaras térmicas en la Amazonía revelaron miles de anacondas verdes" acumuló millones de reproducciones. Las imágenes, supuestamente captadas con tecnología infrarroja, muestran lo que parecen ser cientos de serpientes de dimensiones colosales moviéndose en la oscuridad total. Sin embargo, detrás del impacto visual, existen serias dudas sobre su autenticidad.

El relato detrás del video

Según la información que acompaña al clip, el video revelaría que la selva amazónica esconde concentraciones de anacondas verdes que superan los 9 metros de largo y los 250 kg. El reporte afirma que la visión nocturna amplifica la luz infrarroja hasta 50,000 veces, permitiendo ver patrones de "caza grupal" nunca antes documentados. Se habrían contabilizado más de 3,000 individuos en apenas 12 kilómetros cuadrados.

Análisis de veracidad: ¿Es real el video?

Aunque las imágenes son impactantes, diversos factores sugieren que el video y los datos presentados podrían ser ficticios o generados digitalmente:

Biología de la especie: Las anacondas verdes son depredadores solitarios. Aunque se conocen "bolas de apareamiento" donde varios machos rodean a una hembra, la idea de miles de individuos cazando en grupo o moviéndose simultáneamente en un área pequeña contradice todo lo conocido por la ciencia. Tecnología Infrarroja: Las anacondas son animales de "sangre fría" (ectotermos). En una cámara térmica, su temperatura suele ser muy similar a la del entorno (agua o barro), por lo que no resaltarían con un brillo de calor intenso como el que se observa en los animales mamíferos o en los videos manipulados. Verificación de IA: Tras un análisis del material audiovisual, se ha determinado que el video no fue creado con las herramientas de inteligencia artificial de Google. Sin embargo, esto no descarta que haya sido generado con otros motores de IA o mediante efectos visuales tradicionales (CGI), técnicas que se utilizan frecuentemente para crear este tipo de contenido sensacionalista.

Hasta el momento, no existen registros oficiales en revistas científicas ni comunicados de universidades en Brasil que respalden un hallazgo de esta magnitud. Todo indica que se trata de un contenido diseñado para volverse viral mediante el uso de teorías conspirativas sobre "datos ocultos" y presupuestos cancelados.

