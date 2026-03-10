Saturación y falta de camillas obligan a pacientes a esperar en el piso en el Hospital de Clínicas

La unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, ubicada en el complejo hospitalario de Miraflores en La Paz, atraviesa una situación crítica por la saturación del servicio y la falta de camillas, medicamentos e insumos médicos.

Debido a esta situación, algunos pacientes permanecen recostados en el piso o reciben atención sentados en sillas, mientras esperan ser atendidos por el personal de salud.

Las imágenes registradas en el lugar muestran a personas acostadas sobre cartones y sábanas improvisadas, mientras otros pacientes reciben sueros sentados en asientos destinados a la sala de espera.

La escena refleja la alta presión que enfrenta el sistema de salud en este hospital de tercer nivel, al que llegan pacientes no solo de la ciudad de La Paz, sino también de provincias y otros departamentos del país en busca de atención especializada.

El panorama se agrava con la presencia de casos confirmados de enfermedades como COVID-19, arenavirus y chikungunya, lo que incrementa la demanda de atención médica.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, la reducción del presupuesto destinado al sistema de salud también influye en la crisis que atraviesa el hospital, afectando la compra de medicamentos, insumos y el mantenimiento de equipos médicos.

Mientras tanto, decenas de pacientes continúan esperando atención en el área de emergencias, en medio de la creciente demanda de servicios médicos en uno de los principales hospitales públicos del país.

