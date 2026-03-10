“No podemos atender sin condiciones”: Fesirmes da plazo al Municipio y Gobernación

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) denunció una crítica falta de especialistas y condiciones básicas en los tres niveles de atención sanitaria. El Dr. Evert Patiño, secretario de conflicto de la institución, señaló que durante dos años han exigido mejoras sin obtener respuestas efectivas de las autoridades.

El dirigente lamentó que la falta de prevención oportuna haya derivado en la saturación actual de los hospitales debido a los brotes de dengue y chikungunya. "Lógicamente se pudieron haber prevenido con las acciones oportunas para cortar esta cadena de contagio", afirmó el médico respecto a la gestión asistencial.

Según Patiño, la carencia de personal es alarmante en centros estratégicos, donde el municipio no ha repuesto los recursos humanos desde el año pasado. En el hospital de la Villa Primero de Mayo faltan pediatras y ginecólogos, mientras que en el Plan Tres Mil se requiere urgentemente un intensivista para habilitar la unidad de terapia.

El galeno advirtió que la sobrecarga laboral actual vulnera los derechos de los profesionales y pone en riesgo su situación jurídica ante posibles incidentes. Según el vocero, "la responsabilidad cae sobre los profesionales" pese a que las emergencias han estado saturadas de forma continua.

Ante este escenario, Fesirmes otorgó un plazo hasta el miércoles al Municipio y la Gobernación para regularizar la contratación de personal y la entrega de insumos. De no cumplirse las demandas, el gremio promoverá consejos técnicos para limitar el número de camas y atenciones en los centros médicos.

El sector no descarta iniciar acciones legales y gremiales para proteger a sus afiliados y garantizar una atención digna a la población. "Esperemos que el municipio y la gobernación escuchen estas recomendaciones y que la población no sea la afectada", concluyó Patiño.

