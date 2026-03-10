Alertan incremento de influenza y chikungunya por las lluvias

Especialistas alertan sobre un inminente aumento de casos de influenza y chikungunya debido a las intensas lluvias. Indican que el estancamiento de agua y el hacinamiento en espacios cerrados generan un escenario de alto riesgo epidemiológico en la región.

El médico infectólogo Juan Saavedra explicó que “debido a que ha habido una gran caída de agua, hay la posibilidad de que aumenten los depósitos y por lo tanto los criaderos”. El experto señaló que la falta de mantenimiento en áreas verdes y plantas crecidas facilitará el aumento de larvas de mosquitos en diez días.

Saavedra advirtió que, aunque no será inmediato, “probablemente tendremos un aumento en la proliferación del mosquito” en los próximos 10 días.

Esta situación se agrava por el estado de abandono de los parques públicos que acumulan agua de lluvia.

Respecto a los virus respiratorios, el médico indicó que las personas prefieren estar en las habitaciones para protegerse de las precipitaciones. “Si hay alguna persona infectada va a diseminar la enfermedad, por lo tanto, es probable que en tres días veamos un aumento de casos de influenza”, sentenció.

Finalmente, el especialista alertó sobre el riesgo de coinfección entre influenza y chikungunya en los pacientes locales.

“No hay que olvidar que el mosquito que transmite el dengue, zika y chikungunya es el mismo, de tal manera que las tres enfermedades aumenten”, concluyó Saavedra.

Mira la programación en Red Uno Play