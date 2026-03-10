Críticas, nervios y primeras sillas: así fue la primera noche de La Gran Batalla - Duelo de Voces

La primera noche de casting en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces estuvo llena de nervios, emoción y comentarios directos del jurado, que no dudó en señalar errores, destacar talentos y definir quiénes merecían continuar en la competencia.

El programa, transmitido por Red Uno, presentó a los primeros concursantes que subieron al escenario más grande de la televisión boliviana para buscar un lugar entre las 16 sillas de clasificados.

Miguel Castedo abre el escenario

El primer participante en inaugurar el escenario fue Miguel Castedo, quien interpretó “Munasquechay” de Los Kjarkas.

Aunque la presentación tuvo algunas dificultades, el jurado valoró su valentía al ser el primero en cantar.

Tito Larenti destacó la emoción en su interpretación, aunque recomendó mejorar la respiración.

Alenir Echeverría resaltó su valentía en el escenario.

Mientras que Marco Veizaga y Diego Ríos coincidieron en que merecía continuar.

El veredicto fue claro: una silla para Castedo.

“Me encanta tu timbre”: el turno de Sarahni Paniagua

La segunda en subir al escenario fue Sarahni Paniagua, quien interpretó “Love On The Brain” de Rihanna.

La presentación gustó, aunque no convenció completamente al jurado.

Marco Veizaga destacó su voz, pero también lanzó una de las frases más comentadas de la noche:

“Me encanta tu timbre… pero te arrugaste vergonzosamente”.

Pese a las críticas, los cuatro jueces decidieron darle una silla para seguir en competencia.

Ángeles Limpias sorprende con lírica

La tercera participante fue Ángeles Limpias, quien sorprendió con una interpretación lírica de “Todos me miran” de Gloria Trevi.

El jurado valoró su talento, aunque señaló problemas en la transición de estilos.

Alenir Echeverría fue la única que decidió no darle su voto, mientras que Marco Veizaga, Tito Larenti y Diego Ríos sí apoyaron su continuidad.

“La parte lírica fue excepcional, pero después hubo errores… aun así te doy un voto de confianza”, dijo Diego Ríos.

Andrés Gonzales y el riesgo de la imitación

El cuarto participante fue Andrés Gonzales, de 18 años y proveniente de Santa Cruz, quien interpretó “Aquí Abajo” de Christian Nodal.

Su presentación estuvo cerca de dejarlo fuera de la competencia.

Los jueces señalaron que su estilo parecía más una imitación del cantante mexicano que una interpretación propia.

“No estamos buscando un imitador”, le dijo Diego Ríos.

Tras pedirle interpretar fragmentos de otras canciones, finalmente logró convencer al jurado y obtuvo una silla para continuar.

Amira Becerra convence al jurado

La cochabambina Amira Becerra interpretó “Dispara” de Nicki Nicole.

Su presentación logró convencer a la mayoría de los jueces.

Marco Veizaga destacó su identidad artística y seguridad en el escenario, mientras que Tito Larenti señaló que había potencial para seguir trabajando su estilo.

El resultado: una silla asegurada en la competencia.

Silvia Casandra Carnero cierra la noche

La última participante de la noche fue Silvia Casandra Carnero, de nacionalidad peruana pero residente en Bolivia, quien interpretó “Hero” de Mariah Carey.

Aunque su actuación gustó, el jurado le pidió cantar otro estribillo para terminar de evaluar su talento.

Alenir Echeverría criticó el cansancio en su voz, mientras que los otros tres jueces destacaron su timbre.

Finalmente, Tito Larenti, Marco Veizaga y Diego Ríos le dieron su voto de confianza.

“Arrancaste muy bien y terminaste desafinada, pero tu voz es muy dulce. Esta noche, una silla es tuya”, dijo Diego Ríos.

Las primeras sillas ya están ocupadas

La primera noche del reality cerró con seis participantes clasificados en las sillas de la competencia.

Aunque por ahora pueden descansar tranquilos, su lugar no está completamente asegurado.

En los próximos programas podrían enfrentar un Duelo de Voces que ponga en riesgo su permanencia en la competencia.

La batalla musical recién comienza y cada presentación podría cambiar el rumbo del reality.

