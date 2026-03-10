¡Peligro de turbión! Searpi pide no acercarse a los ríos en Santa Cruz

El director del Servicio de Encauzamiento de Ríos (SERPI), José Antonio Rivero, advirtió que la intensa temporada de lluvias en Santa Cruz mantiene a los ríos en niveles críticos, por lo que se mantiene la alerta naranja en todo el departamento.

Rivero explicó que las precipitaciones registradas el sábado y domingo generaron crecidas en los principales ríos, incluidos el Piraí, Grande, Surutú, Yapacaní y Parapetí.

“Tenemos turbillones en prácticamente todos los ríos del departamento. La fuerza del agua es rápida e imprevisible; por eso, la recomendación principal es no intentar cruzar ni acercarse a los ríos”, señaló.

El director indicó que los niveles de agua han alcanzado hasta 8,5 metros en el río Grande y casi 3 metros en el río Espejo. Advirtió que, aunque se cuenta con un sistema de alerta temprana con estaciones hidrológicas, el fenómeno conocido como turbión puede ocurrir de manera repentina, arrastrando personas y objetos.

Rivero agregó que los suelos saturados y la escorrentía por lluvias persistentes incrementan el caudal de los ríos, generando riesgos incluso en áreas donde los niveles parecen controlados.

“No se deben realizar actividades recreativas, laborales o económicas cerca de los ríos. El agua puede arrastrar incluso a quienes creen conocerla”, reiteró.

El SERPI mantiene maquinaria pesada desplegada en zonas críticas, como El Torno, Warnes y el norte integrado, realizando trabajos de emergencia y monitoreo constante para minimizar posibles afectaciones.

Las autoridades insisten en extremar precauciones, especialmente en riberas y comunidades cercanas a los ríos, y recuerdan que la seguridad debe priorizarse ante cualquier intento de atravesar corrientes crecidas.

