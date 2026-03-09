Derechos Humanos pide investigación minuciosa por ataque contra tres niños en El Alto

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, pidió a la Policía intensificar la búsqueda de la mujer acusada de tentativa de infanticidio contra sus tres hijos, hecho que mantiene a los menores internados en el Hospital del Norte.

La activista llegó hasta el centro médico para conocer el estado de salud de los niños y anunció que la institución hará seguimiento al caso para que se esclarezca lo ocurrido.

“Lo que nosotros pedimos es que investiguen minuciosamente. Tendría que aparecer la señora que sería la progenitora”, afirmó Ugarte.

La representante de Derechos Humanos también señaló que se debe determinar si existen otras personas involucradas en el hecho.

“Tal vez hay algún involucrado, una tercera persona. Al escuchar la versión del progenitor, él salía en la mañana a trabajar y recién se entera de lo ocurrido”, indicó.

Según la dirigente, una de las hipótesis que se maneja es que el móvil del hecho podría estar relacionado con un conflicto sentimental. Sin embargo, insistió en que será la investigación la que determine responsabilidades.

Los tres menores permanecen hospitalizados tras el ataque ocurrido el pasado sábado cerca del mediodía. De acuerdo con el reporte médico, la niña de 11 años es quien presenta el estado más delicado. Los otros dos niños, de 4 y 5 años, se encuentran en sala y evolucionan favorablemente tras recibir atención médica.

Según el testimonio de una familiar, uno de los niños logró pedir ayuda, lo que permitió que los vecinos acudieran en su auxilio y los trasladaran a un centro de salud.

“El mayor había gritado ‘auxilio, ayúdeme por favor’, y los vecinos lo auxiliaron para llevarlo al centro médico”, relató.

Familiares también denunciaron que la mujer abandonó la vivienda tras el hecho y se llevó dinero y documentos importantes.

“Todo se lo ha llevado, los documentos de la casa, del auto, incluso la plata. No hay ni un boliviano en la casa”, afirmó la tía de los menores.

La Policía continúa con la búsqueda de la mujer, considerada la principal sospechosa de la tentativa de infanticidio, mientras las autoridades y organizaciones de derechos humanos exigen que el caso sea investigado y se sancione a los responsables.

