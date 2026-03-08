"Identificaron a la madre como la agresora": Vecinos relatan cómo rescataron a los niños en El Alto

Tres niños fueron trasladados de emergencia al Hospital del Norte tras un presunto intento de infanticidio cometido por su madre, en el sector Huayna Potosí del Distrito 13 del municipio de El Alto.

La niña mayor, de 11 años, logró pedir ayuda a gritos a una pareja de vecinos, quienes acudieron rápidamente y encontraron a los tres hermanos dentro de un vehículo en un un garaje de calaminas, ensangrentados y con cortes en las muñecas y manos.

Según las primeras investigaciones, los menores habrían ingerido órganos fosforados y sufrido heridas graves con un estilete.

Un vecino relató que la niña de 11 años pidió auxilio.

"La niña ha pedido auxilio dos veces, entonces fuimos a socorrerlos. Deschapé el candado y allí estaban, con las venas cortadas y todo ensangrentados", contó.

Otra vecina explicó cómo ayudaron a trasladar a los niños al hospital.

"Salí de mi casa y vi a la niña botada y ensangrentada. Mi esposo y yo cargamos a los tres al auto y los llevamos al Hospital del Norte porque no había ambulancia. Solo quería que los atiendan rápido", dijo.

Los niños identificaron a su madre como la presunta agresora, hecho que actualmente se investiga como tentativa de infanticidio.

La niña de 11 años permanece en terapia intensiva, mientras sus hermanos de 4 y 5 años reciben atención médica bajo observación. Ante la gravedad del caso, el padre de los menores hizo un llamado a la población para colaborar con los gastos médicos de su hija mayor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para aclarar las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.



